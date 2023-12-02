Возвращение всех утраченных земель и воссоединение русского народа

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Рубрика "Вынесено  из  комментариев".  Отличные  комментарии  к  посту На врагов надейся, а сам не плошай!Пишет Иван  Петров.

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