Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

В Союзе биатлонистов России сообщили об уходе из жизни олимпийской чемпионки Галины Куклевой.«Союз биатлонистов России с глубокой скорбью сообщает о кончине в ночь на 14 июля олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Галины Алексеевны Куклевой», - сообщается на сайте СБР.