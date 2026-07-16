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В Орехово-Зуеве запустили первый отечественный станок для шиповки шин

В Орехово-Зуеве запустили первый отечественный станок для шиповки шин

Рост инвестиций в два раза, рост промпроизводства в 1,7 раза, 400 тысяч новых рабочих мест, 230 импортозамещающих проектов — таковы итоги реализации народной программы «Единой России» в Московской области за последние пять лет.

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