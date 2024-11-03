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«МЮ» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

3 ноября в матче десятого тура АПЛ встретятся «Ман Юнайтед» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:30 мск.

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