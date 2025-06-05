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Царьград

7 041 подписчик

Mash: русские хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar

Mash: русские хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar

Хакеры Beregini и Killnet взломали систему, скачав критические данные, из-за чего сервис перестал работать.

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