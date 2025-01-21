Нанес новое оскорбление Карлу: принц Гарри отверг щедрое предложение отца

Супруг Меган Маркл не собирается мириться с королем. Принц Гарри и Меган Маркл LEGION-MEDIAХотя за последний год — с тех пор, как стало известно об онкологическом заболевании короляКарла, — инсайдеры не раз сообщали о желании Гарри помириться с отцом, на самом деле младший сын монарха явно к этому не стремится.