Гросси намерен баллотироваться на пост генерального секретаря ООН

Намерение баллотироваться на пост генерального секретаря ООН после окончания полномочий действующего генсекретаря ООН Антониу Гутерриша подтвердил аргентинский дипломат, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 1 апреля, пишет газета La Necion.
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