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Щитов об Овечкине: «Он в «Вашингтоне» просто лучший. Его все любят, смысл ему уезжать? Нужно из этой ситуации выходить и обгонять Гретцки»

38-летний россиянин не может забить на протяжении 13 матчей. «Стоит ли Овечкину переходить в другой клуб? Думаю, для него лучше всего находиться в «Вашингтоне».

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