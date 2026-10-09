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Португалии поздравила Роналду с 980-м голом в карьере

Португалии поздравила Роналду с 980-м голом в карьере

Пресс-служба сборной Португалии опубликовала пост, посвященный Криштиану Роналду.Пресс-служба сборной Португалии опубликовала пост, посвященный Криштиану Роналду.

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