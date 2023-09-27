Бюджет может получить 114,5 млрд рублей безвозмездных поступлений от бизнеса

Доходы федерального бюджета «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями» в 2023 году составят 114,5 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, на которую ссылается РБК.