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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Сепанга»: «Окончательное решение по поводу цены билетов остается за Бахрейном»

Исполнительный директор автодрома «Сепанг» Азхан Шафриман Ханиф заявил, что цены на билеты для Гран-при «Формулы-1», который пройдет в октябре, будет определять Бахрейн.

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