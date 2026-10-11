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Новости Липецка

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Липецкие астрономы-любители увидели северное сияние 11 октября

Липецкие астрономы-любители увидели северное сияние 11 октября

Наблюдения совпали с магнитной бурей уровня G3, вызванной мощными вспышками на Солнце.В ночь на 11 октября жители Липецкой области стали свидетелями северного сияния.

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