ЛДПР направила в кабмин проект о запрете участия в агитации для мигрантов

Законопроект предусматривающий выселение иностранных граждан с территории России за проведение незаконной предвыборной агитации, вынес на рассмотрение правительства РФ Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутаты от фракции ЛДПР, 3 сентября сообщают РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии