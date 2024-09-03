ЛДПР направила в кабмин проект о запрете участия в агитации для мигрантов

Законопроект предусматривающий выселение иностранных граждан с территории России за проведение незаконной предвыборной агитации, вынес на рассмотрение правительства РФ Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутаты от фракции ЛДПР, 3 сентября сообщают РИА Новости.