Россиянин заказал GeForce RTX 5070 Ti, а получил бутылку воды: распаковка на камеру в Wildberries зафиксировала попытку обмана на 90 тыс. рублей

Очередное подтверждение того, что не стоит пренебрегать распаковкой под камерамиПользователь соцсети X под ником «Валькирия, оставить!» опубликовала видеоролик, в котором демонстрируется распаковка видеокарты Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti в ПВЗ Wildberries.
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