Цена колонии: визит Зеленского-Левински показал будущее "глобального выбора" России

Трижды откладываемая встреча президента США и Зеленского все-таки состоялась и показала как по-настоящему США, а точней партия мировых глобалистов, которую представляет Байден, относится к колониальным территориям, которые согласились "идти с ними".
Трижды откладываемая встреча президента США и Зеленского все-таки состоялась и показала как по-настоящему США, а точней партия мировых глобалистов, которую представляет Байден, относится к колониальным территориям, которые согласились "идти с ними".
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