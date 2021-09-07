БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Цена колонии: визит Зеленского-Левински показал будущее "глобального выбора" России

Цена колонии: визит Зеленского-Левински показал будущее "глобального выбора" России

 Трижды откладываемая встреча президента США и Зеленского все-таки состоялась и показала как по-настоящему США, а точней партия мировых глобалистов, которую представляет Байден, относится к колониальным территориям, которые согласились "идти с ними".

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