Европа усилила ограничения для поставок российской нефти через третьи страны

Евросоюз расширил санкционное давление на российский нефтяной сектор, впервые сделав ставку не только на ограничения против российских компаний, но и на борьбу с инфраструктурой в третьих странах, перерабатывающих российское сырье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии