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Европа усилила ограничения для поставок российской нефти через третьи страны

Европа усилила ограничения для поставок российской нефти через третьи страны

Евросоюз расширил санкционное давление на российский нефтяной сектор, впервые сделав ставку не только на ограничения против российских компаний, но и на борьбу с инфраструктурой в третьих странах, перерабатывающих российское сырье.

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