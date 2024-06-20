Собянин: На востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

У дома № 5/7 по Преображенской улице появится просторная игровая площадка Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в этом году на востоке столицы будут благоустроены восемь общественных пространств: жилые кварталы, площади и скверы.