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Украина не располагает силами и средствами для применения натовских ракет, кто будет бить по русским городам

Украина не располагает силами и средствами для применения натовских ракет, кто будет бить по русским городам

Украина не располагает силами и средствами для применения натовских ракет, кто будет бить по русским городам Юлия СоколоваУкраинский Telegram-канал «Резидент», со ссылкой на свои источники в администрации президента, сообщает об окончательном решении Зеленского.

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