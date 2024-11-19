Украина не располагает силами и средствами для применения натовских ракет, кто будет бить по русским городам Юлия СоколоваУкраинский Telegram-канал «Резидент», со ссылкой на свои источники в администрации президента, сообщает об окончательном решении Зеленского.
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