В Санкт-Петербурге предстанут перед судом аферисты, которые обманывали пенсионеров и передавали похищенные деньги на Украину

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в хищении сбережений пенсионеров.
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