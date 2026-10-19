Племянница нациста из "Ваффен-СС", о чём сама любит вспоминать, Лайма Вайкуле снова рассказала, как Россия "навязывает культуру" Прибалтике, попутно сравнив русских с животными.
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Жаль гундосую старушку - маразм, как всегда, подкрался незаметно
да что с этой швабры взять,убогая.