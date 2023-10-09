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Царьград

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"Незаменимых нет": Хилькевич и Ярушин высказались об отсутствии Самбурской в сериале "Универ"

"Незаменимых нет": Хилькевич и Ярушин высказались об отсутствии Самбурской в сериале "Универ"

Звезды популярного ситкома прокомментировали отсутствие своей коллеги на съёмочной площадке.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", ТНТ снимает новую часть сериала "Универ", и даже уговорил вернуться в проект актёра Виталия Гогунского, сыгравшего в сериале спортсмена "Кузю".

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