"Незаменимых нет": Хилькевич и Ярушин высказались об отсутствии Самбурской в сериале "Универ"

Звезды популярного ситкома прокомментировали отсутствие своей коллеги на съёмочной площадке.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", ТНТ снимает новую часть сериала "Универ", и даже уговорил вернуться в проект актёра Виталия Гогунского, сыгравшего в сериале спортсмена "Кузю".