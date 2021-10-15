Депутат ГД: некоторые россияне должны выходить на пенсию в 70 лет

ЮлияПолитикаДепутат ГД: некоторые россияне должны выходить на пенсию в 70 летДепутат от «Единой России» Светлана Журова считает, что некоторые граждане должны уйти на пенсию в возрасте 70 лет.Вернуться к статье167НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсергей дружкина ты журова не пробовала получать зарплату в 20 тысяч рублей?и выйти на пенсию в 70 лет? думу идиотов нужно закрыть!пусть депутаты берут метлу и чистить дворы!Татьяна ТучакНужно всего лишь лишить воров и коррупционеров, рвущихся в думу, неприкосновенности, и установить им зарплату на уровне прожиточного минимума, который они установили для народа, который их кормит.ЛДепутаты точно, не ранее.ИМирина маклякТак они только рады будут при такой-то райской своей жизниРоссиянинДа что бы на тебе пахали до 70 лет дура.Gennadij LozaТак на ней и пашут , сильные мира сего . По другому женщине в думу не попасть !Елена Верия (Безденежных)Каждое утро просыпаешься и думаешь: "Ну, ........ А на сегодняшний день наши горе-депутаты какую еще фигню придумали?"РоссиянинВот бы вам самой стать депутатом. Вы фигней не занимались бы, потому что лучше всех все знаете и придумали бы фигню получше.)БОБорис ОсиповНужно перевести выход на пенсию не по ресурсу, а по состоянию...Дмитрий БаклановТочно, заключение МСЭК как для инвалидности. Вот только покупать врачей будут...БОБорис ОсиповНу так закон подкорректировать и сажать засранцев...Gennadij LozaНужно ввести конфискацию и смертную казнь , за хищения в особо крупных размерах . Это и будет уход на пенсию по состоянию !БОБорис ОсиповНу вы и кровожадный:)))))))))Алексей СмирновЧто тут скажешь - сволочь.Gennadij LozaЭто Кулик в своём болоте .Алексей СмирновЕсли эти "кулики" продвинут эту идею, они уже не остановятся и в это болото попадут все остальные.Комментировать
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