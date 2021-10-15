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Депутат ГД: некоторые россияне должны выходить на пенсию в 70 лет

Депутат ГД: некоторые россияне должны выходить на пенсию в 70 лет

Депутат от «Единой России» Светлана Журова считает, что некоторые граждане должны уйти на пенсию в возрасте 70 лет.

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сергей дружкин
а ты журова не пробовала получать зарплату в 20 тысяч рублей?и выйти на пенсию в 70 лет? думу идиотов нужно закрыть!пусть депутаты берут метлу и чистить дворы!
Татьяна Тучак
Нужно всего лишь лишить воров и коррупционеров, рвущихся в думу, неприкосновенности, и установить им зарплату на уровне прожиточного минимума, который они установили для народа, который их кормит.
Л
Депутаты точно, не ранее.
ирина макляк
Так они только рады будут при такой-то райской своей жизни
Россиянин
Да что бы на тебе пахали до 70 лет дура.
Gennadij Loza
Так на ней и пашут , сильные мира сего . По другому женщине в думу не попасть !
Елена Верия (Безденежных)
Каждое утро просыпаешься и думаешь: "Ну, ........ А на сегодняшний день наши горе-депутаты какую еще фигню придумали?"
Россиянин
Вот бы вам самой стать депутатом. Вы фигней не занимались бы, потому что лучше всех все знаете и придумали бы фигню получше.)
Борис Осипов
Нужно перевести выход на пенсию не по ресурсу, а по состоянию...
Дмитрий Бакланов
Точно, заключение МСЭК как для инвалидности. Вот только покупать врачей будут...
Борис Осипов
Ну так закон подкорректировать и сажать засранцев...
Gennadij Loza
Нужно ввести конфискацию и смертную казнь , за хищения в особо крупных размерах . Это и будет уход на пенсию по состоянию !
Борис Осипов
Ну вы и кровожадный:)))))))))
Алексей Смирнов
Что тут скажешь - сволочь.
Gennadij Loza
Это Кулик в своём болоте .
Алексей Смирнов
Если эти "кулики" продвинут эту идею, они уже не остановятся и в это болото попадут все остальные.

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