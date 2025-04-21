Автоэксперт Житнухин: скидки на китайские автомобили в РФ скоро закончатся

Каждый третий дилер китайских автомобилей в России готов предоставить скидку покупателю, в среднем в размере 5-10%, но иногда и до 20%, сообщил РИА Новости коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
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