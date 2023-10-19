Запасаемся биноклями: старт парусной регаты в Геленджике перенесли на сутки из-за непогоды

Первые в России гонки на карбоновых лодках стартуют сегодня, 19 октября.Парусная регата на лодках 69F с подводными крыльями, запланированная в Геленджике, состоится на день раньше, а именно сегодня, 19 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии