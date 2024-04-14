Авторы Atelier Resleriana представили новую загорелую версию Райзы Blooming Energy Компани...

Авторы Atelier Resleriana представили новую загорелую версию Райзы Blooming EnergyКомпании Gust и Akatsuki Games представили новый трейлер Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator, в котором представили обновленную Райзу в ее школьном наряде Blooming EnergyЧитать дальше → источник.
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