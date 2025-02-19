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Российского экс-депутата обвинили в попытке силового захвата власти в России

Российского экс-депутата обвинили в попытке силового захвата власти в России

Против бывшего российского депутата Ильи Пономарева* возбудили уголовное дело в России. В ФСБ предъявили обвинения политику по двум статьям: попытка устроить насильственный захват власти в стране, а также организация террористического сообщества и участие в нем.

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