Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин рассказал, как город помогает компаниям выходить на зарубежные рынки Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в дружественные страны вырос в 2023 году почти на 9%.