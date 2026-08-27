Наши «Ozon» и «Wildberries», как и украинский «Эпицентр» — в огне. Казалось бы, причем тут Турция? Западные аналитики отмечают новую тактику ведения боевых действий Россией и Украиной 26 августа ВСУ нанесли массированный удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области.