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Аргументы и Факты

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Парализовали разведку НАТО: новейшее супероружие переломило ход СВО

Парализовали разведку НАТО: новейшее супероружие переломило ход СВО

Украинская армия потеряла ещё одно важное преимущество на поле боя. Спутниковая связь Starlink, которая долгое время оставалась для ВСУ «неприкасаемым» каналом управления дронами и передачи данных, попала под мощную «Волну», которая глушит сигнал.

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