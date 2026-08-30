Парализовали разведку НАТО: новейшее супероружие переломило ход СВО

Украинская армия потеряла ещё одно важное преимущество на поле боя. Спутниковая связь Starlink, которая долгое время оставалась для ВСУ «неприкасаемым» каналом управления дронами и передачи данных, попала под мощную «Волну», которая глушит сигнал.