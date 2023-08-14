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Чалов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Это глоток воздуха для молодых ребят с учетом ситуации вокруг. Очень рад за Арсена»

Чалов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Это глоток воздуха для молодых ребят с учетом ситуации вокруг. Очень рад за Арсена»

Полузащитник «Динамо» в ближайшее время должен стать игроком «Реал Сосьедад». «Очень рад за Захаряна.

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