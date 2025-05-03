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Свежие комментарии

  • Eduard
    уверен что конрразведка Гетмании причастна к взрыаам "Северного потока"! Это они преступники !Контрразведка ФРГ...
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«Зеленое небритое чмо»: Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия в честь Дня Победы

«Зеленое небритое чмо»: Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия в честь Дня Победы

Политик назвал заявление украинского президента словесной провокациейЗаместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ президента Украины Владимира Зеленского от трехдневного перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным, и назвал Зеленского «зеленым небритым чмом».

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