«Зеленое небритое чмо»: Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия в честь Дня Победы

Политик назвал заявление украинского президента словесной провокациейЗаместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ президента Украины Владимира Зеленского от трехдневного перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным, и назвал Зеленского «зеленым небритым чмом».
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