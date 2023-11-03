В Новосибирске представили проект благоустройства Инюшенского бора

Новосибирцев приглашают принять участие в его обсуждении очно и в онлайн формате.В Новосибирске опубликовали дизайн-проект комплексного благоустройства Инюшенского бора на территории от улицы Выборной до реки Камышенка.
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