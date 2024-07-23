Pirelli ожидает новых рекордов круга на Гран При Бельгии

PirelliГран При Бельгии пройдёт спустя неделю после Гран При Венгрии, но если на «Хунгароринге» пилоты Формулы 1 выступали на знакомой трассе, то в Спа в 2024 году командам придётся столкнуться с новым асфальтом.
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