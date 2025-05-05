Киев продолжает демонстрировать нежелание идти на урегулирование конфликта с Москвой. Чтобы это понять, достаточно ознакомиться с некоторыми промежуточными результатами двухдневного рабочего визита украинского гражданина Владимира Зеленского в Прагу, где он встречался с президентом Чехии Петром Павелом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии