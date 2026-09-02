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Царьград

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Минобороны повысило боевой потенциал группы "Центр" на 30%

Минобороны повысило боевой потенциал группы "Центр" на 30%

Российская армия увеличила число высокопроходимых вездеходов "Улан-2" на 30% в группе "Центр", что повысило её боевую мощь и помогло продвинуться в Днепропетровской области.

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