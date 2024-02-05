Гандболистки ´Городничанки´ и ´Виктории-Берестья´ вышли в решающий этап Кубка Беларуси.

Фото Unsplash3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд после ответных поединков предварительного раунда определились все участники ´Финала четырех´, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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