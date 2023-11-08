Климов: За событиями в аэропорту Махачкалы стоят западные спецслужбы

Провокаторы беспорядков в аэропорту Махачкалы действовали в том числе с территории Украины. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на пленарном заседании палаты 8 ноября.
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