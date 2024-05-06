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Застрявший в Египте турист заявил, что россиян разместили в отелях

Застрявший в Египте турист заявил, что россиян разместили в отелях

Пассажиры одного из задержанных рейсов AlMasria из Хургады в Москву не вылетели вовремя из Египта. Со стороны туроператора никакой информации о полетах не поступало, всех туристов расселили обратно по номерам в отеле, поделился с 360.

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