Застрявший в Египте турист заявил, что россиян разместили в отелях

Пассажиры одного из задержанных рейсов AlMasria из Хургады в Москву не вылетели вовремя из Египта. Со стороны туроператора никакой информации о полетах не поступало, всех туристов расселили обратно по номерам в отеле, поделился с 360.
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