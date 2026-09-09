"Мосбилет" представил самые ожидаемые сентябрьские премьеры столичных театров

В московских театрах стартует новый сезон — зрителей ждут десятки премьер по произведениям классиков и современных драматургов.
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