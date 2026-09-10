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Панда-облигации Казахстана продвигают интернационализацию юаня

Панда-облигации Казахстана продвигают интернационализацию юаня

Казахстан разместил панда-облигации на сумму 6,6 млрд юаней (около 74 млрд рублей) на китайском межбанковском рынке облигаций, установив новый рекорд по объему единичного выпуска среди эмитентов из Центральной Азии.

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