«С Родиной в сердце»: Минобороны РФ опубликовало документы о подвигах советских военных за рубежом

Минобороны России запустило историко-познавательный проект «На дальних рубежах, с Родиной в сердце». На сайте ведомства опубликованы документы о подвигах советских воинов в Корее, Германии, Вьетнаме и Афганистане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии