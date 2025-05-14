Гигантский каранкс: сшибает акул всмятку

Многие думают, что самый грозный мясоед океана — это страшная зубастая акула. Белая там, или китовая, не важно — онижмонстры! Однако есть в морской пучине ещё кое-кто не менее свирепый и кровожадный, но абсолютно неизвестный — каранкс.