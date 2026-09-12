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Царьград

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Шестой ребёнок родился в семье, в которой четверо детей погибли от дихлофоса

Шестой ребёнок родился в семье, в которой четверо детей погибли от дихлофоса

На момент трагедии женщина была беременна. Мальчик, ставший пятым по счёту, также скончался.В посёлке Красная Сопка Красноярского края в семье Виноградовых родился ребёнок — шестой по счёту.

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