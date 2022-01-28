Иерусалим засыпало снегом

От 15 до 25 см снега выпало в течение ночи и первой половины дня в Иерусалиме в четверг, что является почти рекордным событием, так как снежный покров выше 10 см обычно ложится в городе на несколько часов не чаще одного раза в несколько лет.
От 15 до 25 см снега выпало в течение ночи и первой половины дня в Иерусалиме в четверг, что является почти рекордным событием, так как снежный покров выше 10 см обычно ложится в городе на несколько часов не чаще одного раза в несколько лет.
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