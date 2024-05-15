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Взявшийся чинить электропроводку дедушка сжег квартиру

Взявшийся чинить электропроводку дедушка сжег квартиру

Что конкретно коротнуло не уточняется, но от едкого дыма загоревшегося пластика мужчина потерял сознание.

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