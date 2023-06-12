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Счетная палата нашла у Росалкогольрегулирования нарушения на 3,2 млрд рублей

Счетная палата нашла у Росалкогольрегулирования нарушения на 3,2 млрд рублей

По итогам прошлого года Росалкогольрегулирование заработало на госпошлине за спецмарки почти в полтора раза больше запланированного, но на выдаче лицензий на производство алкоголя удалось получить даже меньше трети доходов от прогноза.

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