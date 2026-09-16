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Воронежские новости

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Фура врезалась в легковой автомобиль у Северного моста в Воронеже

Фура врезалась в легковой автомобиль у Северного моста в Воронеже

Перед выездом на Северный мост с левого берега Воронежа произошло ДТП. По словам очевидцев, грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

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