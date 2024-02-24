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Байден в очередной раз публично оскорбил Путина

Байден в очередной раз публично оскорбил Путина

«Голливудский ковбой» Байден оскорбил президента Владимира Путина, назвав «сумасшедшим сукиным сыном».

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Комментарии
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Vladimir
Глупый, старый таракан!!!
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1 час.
Лариса Фомичева
Вы уже забыли? Ведь Путин уже сказал: кто так обзывается,тот так сам называется....Я полностью поддерживаю это мнение.
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15 мин.
аа
алиса алиска
совсем впал в детство. Вот ВВП и ответил Байдену на доступном Байдену уровне понимания
Ответить
4 мин.

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