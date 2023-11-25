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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Гарнетт: «Леброн – GOAT. Олицетворение того, к чему должен стремиться каждый чернокожий мужчина»

Чемпион НБА в составе «Бостона» Кевин Гарнетт объяснил, почему готов присвоить форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу звание «GOAT».

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