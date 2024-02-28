Shell должна очистить загрязнение до того, как покинет дельту Нигера

Нефтяной компании Shell нельзя позволить уйти из дельты Нигера до того, пока она не возьмет на себя ответственность за свое токсичное наследие и загрязнения для безопасного вывода из эксплуатации заброшенной нефтяной инфраструктуры, сообщает «Тhe guardian».